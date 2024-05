ACIBr cria Núcleo de Economia Criativa em Guabiruba

Na noite de quinta-feira, 16, foi oficializada a criação do Núcleo de Economia Criativa da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr).

A reunião, realizada na sede da Fundação Cultural de Guabiruba, contou com a participação de pequenos empreendedores que buscam fortalecer seus negócios por meio do associativismo.

A ideia da fundação do Núcleo em Guabiruba surgiu a partir de um curso do Sebrae oferecido pela Fundação Cultural em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (Cimvi) aos artesãos do município.

“Nas palestras, vimos a importância de ser um grupo unido. A Fundação Cultural de Guabiruba faz muito por nós, mas não é legal depender apenas do poder público. O Núcleo é uma oportunidade de ter nossas próprias regras e fomentar a parte criativa e artesanal dentro do município”, destaca a coordenadora do Núcleo de Economia Criativa, Morgana Schaefer.

Com a vontade dos artesãos e de empreendedores de outros setores que integram os demais grupos da Fundação Cultural, chegou-se a conclusão que a Acibr seria o melhor caminho para criar o Núcleo.

“A Fundação Cultural foi o nosso elo com a Acibr. Juntos, conseguimos nos ajudar e é importante porque a Acibr tem vários serviços, assessorias, que o pequeno empreendedor terá acesso mais fácil”, observa.

Nos últimos meses, o grupo tem se reunido periodicamente para amadurecer e discutir a ideia. Na quinta-feira, com a coordenação do Núcleo já formada, foi realizada a primeira reunião oficial.

“Toda economia criativa fomenta dinheiro, não é algo à margem. Queremos mostrar que também geramos renda para o município e, ao mesmo tempo, trazer benefícios para os associados”, ressalta a coordenadora.

Expansão

Proprietária de uma doceria com produção sem glúten e lactose em Guabiruba, a empreendedora Josiane de Fátima Borges Venâncio é uma das integrantes do Núcleo de Economia Criativa da Acibr. Ela destaca que decidiu participar do Núcleo porque enxerga no associativismo uma oportunidade de crescer e expandir seu negócio.

“Uma pessoa consegue ir sozinha até certo ponto. Mas unida com outras pessoas, juntas elas ficam mais fortes e acabam se ajudando. O empreendedorismo não é algo fácil, mas tendo alguém do lado para apoiar, incentivar, fica muito melhor. Acredito que o Núcleo vem para somar e nos apoiar”.

O que é Economia Criativa?

De acordo com o Sebrae, Economia Criativa é um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com objetivo de gerar trabalho e renda.

Grande parte dessas atividades vem do setor de cultura, moda, design, música e artesanato.

Outra parte é oriunda do setor de tecnologia e inovação. Ainda segundo o Sebrae, a Economia Criativa é um dos setores que está crescendo mais rápido no mundo econômico, não apenas em termos de geração de renda, mas também na criação de empregos e em ganhos na exportação.

O Núcleo de Economia Criativa é o 26º Núcleo Setorial da Acibr. Profissionais que queiram participar do novo Núcleo, podem entrar em contato com a entidade pelo telefone: (47) 3351-1588.

Diretoria:

Morgana Schaefer – Coordenadora;

José Carlos Erthal – Vice-coordenador;

Elivelton Reichert – Secretário;

Fernanda Kormann Dirschnabel – Tesoureira.

