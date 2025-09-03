Acibr discute obras na escola João Boos e novos acessos para Guabiruba

A conclusão das obras de reforma e ampliação na Escola de Educação Básica João Boos e os novos acessos para o município de Guabiruba foram pautas da Reunião Itinerante de Diretoria da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr).

O encontro, na tarde da segunda-feira, 1º, reuniu autoridades como o prefeito do município, Valdir Zirke; seu vice, Cledson Kormann; a coordenadora regional de Educação, Flavia Dalonso; o proprietário da Itaquá Construções, Wilson José Franceschi; o assessor da secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, José Luiz Colombi; e a diretora da EEB João Boos, Maria Aparecida Voos Petroski. O Núcleo de Empresários de Guabiruba, por meio de sua presidente, Luana Schumacher, foi o anfitrião do encontro, realizado na sede do Executivo municipal.

Após 12 anos marcados por paralisações e conflitos, as dificuldades para reforma e ampliação da EEB João Boos estão sendo superadas. “Nós devemos ter, até o final do ano, esta obra concluída. Com a união de todos, foi possível fazer o projeto andar”, comemora o presidente da Acibr, Marlon Sassi.

A coordenadora do Núcleo de Empresários de Guabiruba, Luana Schumacher, também se mostrou satisfeita com os resultados apresentados durante o encontro. “Havia preocupação com a educação do município e, infelizmente, esta questão da Escola João Boos dependia do Estado. A lição que fica é a de que devemos estreitar lados, tanto com a coordenação regional quanto com o secretariado estadual, para que possamos colher bons frutos para a nossa cidade”, afirma.

Presente na reunião, a coordenadora regional de Educação, Flávia Dalonso, reforçou a entrega da EEB João Boos para os próximos meses, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026. “Vamos concluir esta obra que há muito tempo está sendo esperada pela população. Para o próximo ano, os alunos terão uma escola nova”, garantiu.

Segundo ela, o envolvimento da prefeitura de Guabiruba e, sobretudo, da classe empresarial representada pela Acibr, foi decisivo na conclusão deste processo. “São pessoas que trabalham voluntariamente pelo bem da comunidade, com o entendimento de que a educação para as crianças e adolescentes é algo decisivo para o futuro social e econômico da região”, acrescenta.

Há pouco mais de um ano, a empresa Itaquá Construções assumiu a obra. Neste período, foram ampliadas as salas modulares. “Reformamos o bloco 1, parte do refeitório e cerca de 50% do bloco 2, que tem dois pavimentos. Agora, falta a área atrás do campo de futebol e o ginásio de esportes. Pelo cronograma do Estado, a obra está 70% concluída”, comenta o proprietário da empresa, Wilson José Franceschi.

Novos acessos

As ligações entre Guabiruba, Gaspar e Blumenau, através da SC-420, e o novo acesso entre Brusque e Guabiruba, por meio dos bairros Rio Branco e Varginha, também contaram com atualizações.

“Sobre a SC-420, nós já tivemos o contato com os prefeitos dos três municípios, que têm interesse na obra. O mesmo ocorre com os presidentes das ACIs de Brusque, Gaspar e Blumenau. Por isso, assinamos um documento, pedindo que a Associação dos Municípios do Vale Europeu (Amve) desenvolva um projeto para cada cidade e contamos com o apoio de Nene Colombi, que é o assessor do secretário de Infraestrutura do Estado, Jerry Comper. Já temos a garantia que, com o projeto em mãos, será executada a pavimentação dos trechos que competem a cada cidade”, ressalta Marlon.

De acordo com o presidente da Acibr, nesta quinta-feira, 4 de setembro, haverá uma reunião da Amve e, mesmo que o ofício já tenha sido entregue, ele pretende se fazer presente no encontro para reforçar a importância do projeto.

Já com relação ao novo acesso entre Brusque e Guabiruba, Marlon conta que o projeto deve ser elaborado pela prefeitura de Brusque e que mantém contato com o vice-prefeito, Deco Batisti, acompanhando os trâmites para que a obra aconteça.

Outra novidade apresentada durante a reunião foi a edificação de uma ponte, que vai substituir a antiga ponte de arame, no bairro Cristalina, melhorando o acesso entre Guabiruba e Botuverá.

A coordenadora do Núcleo, Luana Schumacher, também comentou as obras relacionadas à infraestrutura. “Nós temos pressa, sobretudo nesta ligação de Guabiruba com o bairro Rio Branco, para desafogar o trânsito do bairro Guarani. É um assunto que discutimos pela primeira vez em 2019 e que ainda não tem um projeto pronto, mesmo se tratando de um trajeto curto. Esperamos que os recursos cheguem e que haja continuidade no próximo ano. Já com relação à SC-420, a nossa preocupação é com a segurança e com as vias de escoamento, por isso também a ligação com o bairro Rio Branco é importante”, observa Luana.

O assessor da secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, José Luiz (Nene) Colombi, explica que agora é uma corrida contra o tempo a elaboração dos projetos e a entrega na pasta estadual, para que a liberação de recursos ocorra antes do período eleitoral de 2026. “Estamos trabalhando com o presidente da Amve a questão do acesso entre Guabiruba, Gaspar e Blumenau e, com o próprio governador, a nova ligação entre Brusque e Guabiruba. Precisamos correr para elaborar os projetos e entregar na Infraestrutura”, reforça.

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, se mostrou otimista com relação às obras previstas. “Quando os pedidos são frutos da união de municípios e de associações empresariais, eles chegam na mesa do governador com mais força e representatividade. Juntos, vamos buscar recursos para que as obras aconteçam”, expressa.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 03/09)

2. MDB de Botuverá se manifesta sobre possível cassação de prefeito e diz que PP é responsável por cenário de instabilidade na cidade

3. Brusque à espera do sol: veja os números de setembro e o que diz a previsão

4. Grave acidente envolvendo carro de Brusque mata uma pessoa e deixa duas gravemente feridas no Alto Vale

5. Jogo em que Anápolis teve 12 atletas em campo pode ser anulado; como isso afeta o Brusque



Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

