ACIBr e Unimed Brusque promovem Fórum de RH

‘Simplificando a gestão de pessoas’ foi o tema do V Fórum de RH realizado na tarde de terça-feira, 18, abordado com maestria pela superintendente de operações da RenauxView, Vera Petry. O evento foi promovido pela Associação Empresarial de Brusque e pela Unimed Brusque, em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH Brusque.

Mais de 100 profissionais do setor de RH, estudantes, consultores e líderes participaram do encontro, realizado no auditório da Unimed Brusque. De forma muito dinâmica e com muitos exemplos práticos, Vera ressaltou aos participantes que uma gestão de pessoas bem focada e trabalhada, aliada a um jeito simples e leve, traz resultados significativos para as empresas.

“Não acreditem, experimentem, comecem a fazer, a implantar práticas que vocês irão colher bons resultados. Invista em você, acredite na sua equipe, desenvolva e foque nos resultados que você quer buscar”, enfatiza.

Segundo Vera, uma boa gestão de pessoas não é feita só por uma pessoa, ela “realmente precisa de que vários ‘quems’ dentro da empresa assumam esse papel e façam acontecer”. Um dos maiores desafios na avaliação da palestrante, está em fazer as pessoas viverem o propósito da empresa, estar presente, analisar todos os pontos de melhoria e todos os pontos fortes que há em uma organização.

Além disso, Vera também deixou uma dica aos profissionais que estão iniciando agora nessa área de gestão de pessoas: “A gente sempre cresce na caminhada, é nisso que eu acredito. Então não espere ser excelente agora, entenda que você vai crescer na jornada. Comece estudando muito, aprendendo, trocando, buscando pessoas que possam lhe ajudar nesse processo, sempre procurando acertar. E quando você errar, analise o seu erro, torne aquilo um aprendizado. A pessoa boa, a pessoa certa é aquela que sabe o que fazer com as experiências que vive, eu acredito muito nisso”.

Sobre a parceria da ACIBr e Unimed Brusque na realização do evento, Vera destacou como fundamental, já que diante da ação, ambas as entidades cumprem com sua missão de desenvolvimento do ser humano e consequentemente das empresas, apostando no seu crescimento e engrandecimento da sociedade.

Simples sem ser simplista

A presidente da ABRH Brusque, Schirlei Knihs Freitas, prestigiou o evento e ressaltou a relevância do tema escolhido pelos organizadores.

“A grande importância da promoção de um fórum como esse é conseguir transmitir para os profissionais de RH a questão de compartilhar experiências, trazer informações. Estamos vivendo um cenário que força com que as empresas busquem inovar, busquem outras ferramentas para ter uma assertividade em termos de captação, de contratação e formação de pessoas. A experiência que a Vera tem, de mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, todo seu conhecimento e vivência, só nos enriquece quando ela compartilha isso conosco. Quando ela fala da simplicidade não é ser simplista, mas sim trazer simplicidade para as questões que envolvem pessoas”, analisou.