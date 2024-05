Acibr mantém campanha de arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul; saiba como ajudar

A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) seguirá com a campanha de arrecadação de insumos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma campanha inicial, idealizada pelo núcleo Vale das Toalhas da Acibr, com apoio do jornal O Município, arrecadou R$ 145.132,50. A pedido de diversas pessoas, a entidade decidiu assumir a campanha solidária.

Na última sexta-feira, 10, as doações da arrecadação do Vale das Toalhas chegou ao estado afetado. O prazo para a arrecadação encerrou na última segunda-feira, 13, entretanto, a Acibr decidiu manter a campanha, agora, em seu nome.

Ainda nesta semana, o núcleo do Vale das Toalhas enviará mais um caminhão com novos kits junto com os mantimentos comprados com o dinheiro arrecadado na campanha inicial.

Doações

Como a partir desta terça-feira, 14, a Acibr assume a arrecadação de recursos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o prazo para as arrecadações vai até o dia 31 de maio. Qualquer valor pode ser doado para a entidade através da chave Pix: [email protected].

Depois do prazo, a entidade fará a prestação de contas e encaminhará o recurso para o estado vizinho. “Como a campanha do Vale das Toalhas o prazo para doação era até dia 10 de maio, muitas pessoas entraram em contato conosco perguntando como poderia fazer, porque gostariam de doar. Por isso, na nossa reunião de diretoria, decidimos seguir com a campanha, agora sob a responsabilidade da Acbir”, destaca o presidente Marlon Sassi.

Mais informações sobre as doações podem ser obtidas através do número (47) 3351-1339.

