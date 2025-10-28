Acibr realiza jantar de posse da nova diretoria em novembro, em Brusque
Marlon Sassi foi reeleito para a gestão 2025-2027
A Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza, no dia 17 de novembro, o tradicional jantar de aniversário da entidade e a posse da nova diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo.
O atual presidente, Marlon Sassi, foi reeleito e seguirá à frente da Acibr pelos próximos dois anos, na gestão 2025-2027. Já o empresário José Augusto Werner assume, pela primeira vez, a vice-presidência da entidade, que completou 91 anos de história neste mês de outubro.
“Agradeço a escolha do meu nome e do José Werner como vice-presidente, assim como todos os novos integrantes da diretoria e dos conselhos. Hoje somos quase 900 empresas associadas e, nos últimos dois anos, mais de 200 novas empresas se uniram à Acibr — um termômetro de que estamos no caminho certo. Vamos juntos celebrar o início de mais um capítulo desta história de 91 anos”, destaca o presidente Marlon.
O evento será realizado na Sociedade Santos Dumont, com recepção a partir das 19h e início da cerimônia de posse às 20h. O jantar é por adesão: R$ 140 para associados e R$ 150 para não associados à Acibr.
