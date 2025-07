Acibr reitera pedido por barragem em Botuverá durante encontro com secretário da Defesa Civil de SC

O presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Marlon Sassi, participou de uma reunião do Comitê das Águas, órgão vinculado à Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc). O encontro ocorreu nesta terça-feira, 15 de julho, em Florianópolis, e contou com a presença do secretário estadual de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrandt.

“Acompanhamos os trâmites que envolvem a barragem de Botuverá e outras ações para mitigar as enchentes. Mesmo que o custo da obra seja alto, quando comparado à ameaça à vida e aos valores necessários para recuperar as cidades de toda a região, o investimento se torna muito pequeno. Ficamos felizes porque o secretário afirmou que o projeto está pronto para ser licitado, o que deve ocorrer nos próximos 60 dias”, comenta o presidente da Acibr, Marlon Sassi.

Segundo ele, o evento também contou com a presença do presidente da Facisc, Elson Otto, e da vice-presidente da Federação, Rita Cássia Conti, que coordena os trabalhos do Comitê das Águas. “Há mais de 20 anos esta é uma bandeira da entidade, que trabalha sempre pelo desenvolvimento de Brusque, Guabiruba e Botuverá”, afirma Marlon.

De acordo com o presidente da Acibr, Botuverá deverá receber cerca de R$ 150 milhões em investimentos para a barragem. Por conta disso, o próprio secretário estadual especificou algumas contrapartidas previstas.

“São escolas, postos de saúde e outras reivindicações justas feitas pelo prefeito, Victor José Wietcowsky. Estamos acompanhando e oferecendo suporte para que tudo aconteça da melhor maneira possível”, reforça Marlon.

