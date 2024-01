Acidente causa mais de 5km de filas na BR-101 em Palhoça

Um acidente envolvendo saída de pista de um caminhão deixou uma pista interditada parcialmente, durante o fim da manhã deste sábado, 30. O acidente aconteceu no km 234,7, em Palhoça, sentido Porto Alegre, por volta das 11h.

Segundo informações da Arteris Litoral Sul, apesar do acidente, ninguém ficou ferido. Contudo, a faixa direita precisou ser interditada, causando filas do km 229 até o km 235. A concessionária está no local, realizando atendimento.

