Acidente com carro de Brusque deixa motociclista gravemente ferido em Tijucas

Um acidente entre um carro de Brusque e uma moto deixou duas pessoas feridas na rodovia SC-410, em Tijucas, na tarde de quarta-feira, 30. O fato ocorreu por volta das 18h30, no bairro Joaia. O motociclista sofreu lesões graves.

Estava envolvido na colisão um carro Gol, com placas de Brusque, conduzido por um homem de 52 anos, e uma moto CG 125 Titan, de Camboriú, conduzida por um homem de 31.

Segundo o relatório da polícia, o carro seguia pela rodovia no sentido Tijucas-Canelinha, quando próximo ao quilômetro 6,250, parou no acostamento para tentar cruzar a rodovia. Foi neste momento que o motorista interceptou a trajetória da motocicleta, que seguia na mesma direção, e ocasionou o acidente.

O motorista do Gol foi levado para o Hospital Regional de Florianópolis pelo Samu com ferimentos leves pelo corpo. Os policiais não conseguiram conversar com a vítima devido ao atendimento dos socorristas. Já o motociclista foi levado para o mesmo hospital com ferimentos graves. Os agentes não conseguiram registrar os relatos da vítima.

O carro foi liberado no local para um responsável e a motocicleta foi recolhida ao pátio por não estar devidamente licenciada.

