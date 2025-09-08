Acidente com jipe durante desfile de 7 de Setembro em Brusque é exibido no Fantástico

O acidente no desfile de 7 de Setembro em Brusque foi assunto no programa Fantástico, da TV Globo, na noite deste domingo. Durante o desfile, um jipe invadiu a área do público e atingiu quatro pessoas. Duas mulheres ficaram feridas. O veículo teve problema mecânico.

O Fantástico exibiu o vídeo do acidente enquanto mencionava os desfiles de 7 de Setembro pelo Brasil. Após mostrar os atos em grandes cidades, o programa exibiu, rapidamente, o acidente em Brusque.

“Na cidade de Brusque, a 100 quilômetros de Florianópolis, um carro que participava do desfile atingiu quatro pessoas. Duas mulheres foram atendidas no hospital com ferimentos”, noticiou a reportagem do Fantástico.

O programa também mostrou um outro acidente que aconteceu durante o 7 de Setembro. Em Fortaleza, um militar da Marinha foi atropelado por uma moto no evento, realizado na Beira-Mar.

Além do Fantástico, o acidente em Brusque também repercutiu em portais de notícias com cobertura estadual e nacional. Folha de S. Paulo, Zero Hora, Veja, Metrópoles e outros portais divulgaram o atropelamento.

