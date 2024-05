Um micro-ônibus tombou na rodovia SC-135, em Campos Novos, no Oeste catarinense, no começo da manhã desta sexta-feira, 17. Oito pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O acidente foi registrado no quilômetro 135 da rodovia, às 6h35.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, todas as vítimas tiveram ferimentos leves. No entanto, mais detalhes sobre os estados de saúde dos feridos não foram divulgados.

Trata-se de um micro-ônibus com placas de Ibiam, também no Oeste. O destino do veículo não foi informado. O motorista era um homem de 51 anos, que está entre os feridos. Ele foi levado ao Hospital José Atanásio, em Campos Novos.

As outras sete vítimas foram encaminhadas para hospitais da cidade e em Tangará, município a 40 quilômetros de Campos Novos. A PMRv comunicou ainda que a rodovia está liberada para tráfego.

Dinâmica do acidente

A polícia rodoviária entende que o acidente ocorreu após o micro-ônibus sair da pista e se chocar contra um barranco. Posteriormente, o veículo tombou. Imagens do local do acidente mostram que a pista estava molhada.

