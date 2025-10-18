Acidente com três carros deixa três pessoas feridas na rodovia Gentil Battisti Archer, em Brusque

Uma colisão envolvendo três veículos deixou três pessoas feridas na noite de sexta-feira, 17, na rodovia Gentil Battisti Archer, no bairro Santa Luzia, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 20h42.

De acordo com os bombeiros, os veículos envolvidos foram um Chevrolet Onix branco, um Chevrolet Tracker branco, ambos com placa Mercosul, e um Fiat Strada branca, de Florianópolis.

A condutora do Onix, uma jovem de 19 anos, sofreu um corte no joelho direito, escoriações e dores na cabeça. Ela recebeu atendimento pré-hospitalar e foi encaminhada ao Hospital Azambuja.

Outra vítima, uma mulher de 35 anos que estava como passageira do Tracker, também foi levada ao Hospital Azambuja. Ela relatava dores na região cervical e, durante o deslocamento, apresentou redução do nível de consciência, sendo entregue à equipe médica do Hospital Azambuja.

Um adolescente de 14 anos, passageiro de um dos veículos, teve ferimentos leves no nariz e relatou sentir dores nas pernas. Ele também foi conduzido ao Hospital Azambuja, mantendo sinais vitais estáveis.

O motorista do Tracker, de 35 anos, recusou atendimento após avaliação dos bombeiros e assinou o termo de recusa. Já o condutor da Fiat Strada, de 42 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local sob cuidados da Polícia Militar.

Após o resgate das vítimas, as equipes dos bombeiros realizaram a limpeza da pista devido ao derramamento de óleo e espalharam serragem no trecho. A via foi liberada após a chegada da Polícia Militar, que ficou responsável pelo local.

