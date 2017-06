Troller cai em ribanceira e deixa quatro feridos, em Brusque

Um acidente com o Troller, por volta das 16h40 desta quinta-feira, 15, em uma área rural próximo ao Sítio Vó Rosa, no bairro Limeira Alta, deixou pelo menos quatro pessoas feridas.

O veículo capotou e caiu em uma ribanceira, junto a um riacho. As unidades de socorro seguiram para o local e as vítimas, ainda não identificadas, foram socorridas para o Hospital Azambuja.

As informações iniciais dão conta que uma vítima foi socorrida pela equipe do Arcanjo com suspeita de hemorragia interna, porém, consciente e orientada, sendo encaminhada para um hospital de Florianópolis.

Outras duas vítimas teriam sido socorridas pelo Corpo de Bombeiros, estabilizadas, e uma pelo Samu, sem informação do estado de saúde.

Um grupo de jipeiros realizava a incursão naquela região quando ocorreu o acidente. Por se tratar de um acidente em área particular, a Polícia Militar foi ao local do acidente, mas não fez o registro da ocorrência.