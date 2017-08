Acidente de trânsito na Gentil Batistti Archer deixa uma vítima

Um acidente na manhã desta sexta-feira, 11, deixou o trânsito bastante lento, na rodovia Gentil Batistti Archer, próximo a Unidade Prisional Avançada (UPA), de Brusque. A colisão envolveu um veículo Focus, placas IPC-3040, de Brusque, e um Vectra, placas NSH-1868, de São José.

O Corpo de Bombeiros de Brusque foi até o local e encontrou o motorista do Focus, Edson Eder May, 30 anos, consciente, mas apresentava dores no peito.

No Vectra haviam quatro pessoas, sendo duas crianças, uma de 4 anos e outra de 1 ano. O motorista Sadi Rodrigues, 51, também reclamava de dores no peito. A caroneira, de 20 anos, estava sentada e apresentava ferimento laceraneto na perna esquerda, e escoriação e edema na região dorsal.

Na cadeirinha do bebê, uma criança de 1 ano não sofreu nenhum ferimento aparente e assim como a outra criança de quatro anos. Entretanto, todos foram encaminhados ao Hospital Azambuja para cuidados médicos.