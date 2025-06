Acidente deixa pessoas gravemente feridas após motoneta sair da pista e bater em árvore em Itajaí

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente na madrugada deste sábado, 8, na SC-412, em Itajaí. A motoneta em que estavam saiu da pista e colidiu contra uma árvore, por volta das 4h20, no km 1,6 da rodovia, no bairro Espinheiros.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo seguia no sentido Itajaí–Ilhota quando o condutor perdeu o controle da direção. A motoneta teve danos na parte dianteira e foi removida ao pátio por estar com a documentação vencida.

O condutor, que não portava documentos, e a passageira, de 40 anos, foram socorridos com ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, e levados ao Hospital Marieta Konder Bornhausen. Como ambos permaneceram sob cuidados médicos, não foi possível colher seus depoimentos no local.

O trecho onde ocorreu o acidente tem pista dupla, sinalização visível e limite de velocidade de 40 km/h. A pista estava liberada no momento do atendimento.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e registrou boletim de sinistro de trânsito.