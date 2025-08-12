Acidente em Brusque termina em agressões e roubo

Um acidente no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, na tarde desta segunda-feira, 11, terminou em ameaça, lesão corporal e roubo. A Polícia Militar foi acionada por volta de 17h10.

Segundo relato das vítimas, um homem de 37 anos e outro de 29, estavam no veículo de uma empresa e foram atingidos por um Celta, que forçou ultrapassagem em uma curva.

Após a colisão, o condutor do Celta, tentou fugir, mas foi contido pelas vítimas. Durante o confronto, ele pegou uma barra de ferro, mas foi desarmado.

Em seguida, três homens chegaram em um Ford KA, sendo que um deles portava um revólver na cintura e intimidou as vítimas. Os agressores passaram a desferir socos e chutes contra os dois homens que estavam no carro da empresa, além de levar um celular, um iPhone 11.

Uma das vitimas sofreu lesão no nariz e procurou atendimento médico por meios próprios.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os autores não foram localizados.