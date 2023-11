Acidente entre caminhão e carro deixa seis pessoas feridas na BR-280, no Norte de SC

Um acidente entre um caminhão e um carro deixou seis pessoas feridas na BR-280, em Guaramirim. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 2.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Guaramirim, o acidente foi registrado por volta das 16h45, no Centro de Guaramirim.

Dois homens, de 23 e 41 anos, que estavam no banco da frente do carro estavam com dores local e foram encaminhados ao Hospital Santo Antonio de Guaramirim. O homem de 23 anos era o condutor.

No banco traseiro estava uma criança, de 4 anos, que estava com agitação e foi encaminhada para o mesmo hospital que os homens.

Outra passageira do banco de trás era uma mulher, de 32 anos, que foi atendida pelos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul. Ela estava estável, com escoriações no quadril e tórax. A mulher foi encaminhado ao Hospital São José de Jaraguá do Sul.

As outras duas pessoas foram atendidas e encaminhadas ao hospital pelo Samu. O estado de saúde de ambas e a dinâmica do acidente não foram informados.

