Acidente entre caminhões é registrado na travessa Lagoa Dourada, em Brusque

Um acidente entre dois caminhões foi registrado na travessa Lagoa Dourada na manhã desta sexta-feira, 29, em Brusque.

Conforme a Guarda de Trânsito de Brusque, houve um chamado para o local, porém como os agentes estão empenhados na avenida Primeiro de Maio, não será possível ir até a região do acidente. A reportagem foi informada que o solicitante do chamado foi orientado a acionar a Polícia Militar.

Ainda segundo a GTB, houve apenas danos materiais. Segundo informações preliminares, o trânsito no local está interrompido.

Até o momento não há detalhes sobre o acidente.