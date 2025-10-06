Acidente entre carros é registrado na rodovia Antônio Heil, em Brusque
Acidente ocorreu na altura do bairro Planalto
Um acidente entre dois carros foi registrado na manhã desta segunda-feira, 6, na rodovia Antônio Heil, no bairro Planalto, em Brusque. A colisão ocorreu por volta das 11h20. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Toyota Corolla Cross XRE 20, com placas de Balneário Camboriú, conduzido por um homem de 65 anos, e um Fiat Cronos Precision AT, de Brusque, conduzido por um homem de 34 anos.
Conforme o relatório, o Corolla trafegava pela alça de acesso da rodovia no sentido Itajaí–Brusque quando o Fiat Cronos colidiu na traseira do veículo.
Após o registro da ocorrência, os veículos foram liberados para os condutores. O atendimento foi encerrado às 12h43. Não houve testemunhas do acidente.
