Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na Beira Rio, em Brusque
Colisão ocorreu na rua Adolfo Schlosser, no Centro II
Um acidente entre um carro e uma moto deixou o trânsito lento em trechos da Beira Rio, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 11.
A colisão ocorreu na rua Adolfo Schlosser, no Centro II, e envolveu ao menos uma vítima com ferimentos leves, conforme relatório inicial do sistema do Corpo de Bombeiros.
O registro foi feito por volta das 8h15, mas ainda não há detalhes sobre a dinâmica da batida ou o número exato de pessoas atendidas.
A lentidão se concentra nas proximidades do ponto da colisão, com reflexos em vias próximas.
Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão do atendimento e da avaliação das equipes.
