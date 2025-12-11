Acidente entre carro e moto deixa trânsito lento na Beira Rio, em Brusque

Um acidente entre um carro e uma moto deixou o trânsito lento em trechos da Beira Rio, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 11.

A colisão ocorreu na rua Adolfo Schlosser, no Centro II, e envolveu ao menos uma vítima com ferimentos leves, conforme relatório inicial do sistema do Corpo de Bombeiros.

O registro foi feito por volta das 8h15, mas ainda não há detalhes sobre a dinâmica da batida ou o número exato de pessoas atendidas.

A lentidão se concentra nas proximidades do ponto da colisão, com reflexos em vias próximas.

Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão do atendimento e da avaliação das equipes.

