Acidente entre carro e moto no Guarani causa transtorno no trânsito em Brusque
Colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira, 20
Um acidente entre um carro e uma moto deixou um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira, 20, em Brusque. A colisão ocorreu no bairro Guarani, por volta das 8h11, e causou trânsito na região.
Conforme apurado no local, o motorista do carro Honda Civic seguia pela rua Frederico Petruski, no sentido Guabiruba-Brusque, quando foi acessar a entrada de uma casa para fazer o retorno ao sentido contrário. Havia uma fila de veículos esperando a manobra, porém o motociclista seguia pelo lado esquerdo da via, no mesmo sentido, quando acabou colidindo com a lateral do carro.
O motociclista, de aproximadamente 30 anos, sofreu ferimentos leves e foi atendido pela ambulância.
Já o motorista do carro não ficou ferido. Ele tem 57 anos e estava com a filha, de 18, no banco de trás.
O trânsito no local já está fluindo normalmente.
Colaborou: João Henrique Krieger
