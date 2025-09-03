Acidente entre carros deixa ao menos cinco pessoas feridas em Brusque

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros na manhã desta quarta-feira, 3, na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco, em Brusque. A colisão ocorreu por volta das 5h20.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão frontal entre os veículos. Ao chegarem no local, duas viaturas do Samu já estavam na cena realizando os primeiros atendimentos, assim como uma viatura da Polícia Militar.

A colisão envolveu um Fiat Punto, preto, de Curitiba, conduzido por uma mulher de 51 anos. Ela foi atendida e levada ao pronto atendimento pela unidade básica do Samu. O outro carro envolvido foi um Fiat Mobi, de placa Mercosul, que era conduzido por um homem de 33 anos. Ele estava consciente e orientado e relatou dor na região torácica, compatível com o cinto de segurança. Depois do atendimento inicial, ele foi levado para o Hospital Azambuja.

Ainda no Mobi, estava uma mulher de 50 anos. Ela estava no banco de trás do carro e relatou dores nas duas pernas. Posteriormente, foi levada ao Hospital Azambuja para uma avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros não divulgou informações sobre as outras vítimas do acidente. Até o momento não há mais informações sobre o caso.

Matéria em atualização

