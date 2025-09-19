Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas na rodovia Antônio Heil, em Itajaí

Na madrugada desta sexta-feira, 19, por volta de 0h12, um acidente de trânsito na rodovia Antônio Heil (SC-486), no bairro Itaipava, em Itajaí, deixou duas pessoas feridas. A colisão envolveu um Chevrolet Celta, conduzido por um jovem de 19 anos, e um HB20, conduzido por uma mulher.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu no km 3,3 da rodovia. O Celta, com placas de Itajaí, seguia no sentido Itajaí–Brusque quando o acidente aconteceu.

O impacto deixou duas pessoas ilesas, uma vítima com ferimentos leves e outra em estado grave. Ambas as vítimas foram encaminhados ao Hospital Marieta. Não foi detalhado no relatório da polícia em quais carros os ocupantes que não se feriram estavam.

O Celta sofreu danos significativos na parte dianteira, incluindo capô, para-choque, faróis e para-lamas. Já o HB20 não teve os prejuízos detalhados, pois não estava no local quando a equipe chegou.

Não houve testemunhas no local, o que impossibilitou confirmar a dinâmica exata do acidente.

