Acidente entre carro e caminhão é registrado na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Uma colisão traseira entre um utilitário e um caminhão foi registrada no fim da manhã desta sexta-feira, 7, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Volta Grande, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 11h49, no km 115,650 da via.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente resultou apenas em danos materiais. Nenhum dos condutores se feriu. A pista ficou parcialmente sinalizada durante o atendimento, sendo liberada às 13h15.

Segundo o relatório, o caminhão Mercedes-Benz Atego 2426, com placas de Jaraguá do Sul, reduziu a velocidade para passar por uma lombada. O carro Land Rover Range Rover Sport, com placas de Gaspar, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do caminhão. O veículo era conduzido por uma mulher de 36 anos.

Ambos os motoristas não apresentavam sinais de alteração da capacidade psicomotora. O trecho onde ocorreu o sinistro é de pista simples, possui sinalização visível e estava com tempo chuvoso no momento da colisão.

A guarnição realizou a sinalização do local e confeccionou o boletim de ocorrência. O utilitário foi removido por uma seguradora, enquanto o caminhão foi liberado ao condutor no local.

