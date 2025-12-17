Acidente entre dois caminhões e um carro derruba poste na avenida Beira Rio, no Centro de Brusque
Via foi interditada pela manhã desta segunda-feira, 17
Foi registrado, na manhã desta quarta-feira, 17, um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões, um carro e a queda de um poste na avenida Beira Rio, no Centro de Brusque.
O trecho afetado fica entre o Stock Archer e a Material de Construção Archer. No momento, a Guarda de Trânsito de Brusque informou que a via está interditada, com fluxo lento de veículos.
Um trabalhador que presenciou o acidente relatou a dinâmica da colisão. “O caminhão saía de trás do Archer Materiais de Construção e acabou colidindo com outro caminhão que vinha pela Beira-Rio. Em seguida, atingiu um carro, uma Dodge Journey, e um poste”.
A Guarda de Trânsito orienta os condutores a utilizarem rotas alternativas até a liberação completa da via.
Atualização da via: a GTB informa que o trecho onde ocorreu o acidente já se encontra liberado para circulação normal.
