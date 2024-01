Acidente entre dois carros faz motorista colidir contra monte de areia em Gaspar

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na noite dessa segunda-feira, 23, após uma colisão entre dois carros, um VW Voyage e um Fiat Uno, no bairro Santa Terezinha, em Gaspar.

O acidente aconteceu quando o Uno bateu contra o Voyage, que consequentemente perdeu o controle e colidiu contra um monte de areia. O condutor do Uno acabou fugindo do local.

O condutor do Voyage foi encontrado preso dentro do carro, sem ferimentos, mas relatando forte dores nas costas. A passageira, que é filha do condutor, estava fora do veículo e caminhando, também consciente e sem lesões. Em seguida, pai e filha foram conduzidos ao Pronto-Socorro do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

