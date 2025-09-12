Acidente entre moto e caminhão mata uma pessoa no Guarani, em Brusque

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira

Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou uma pessoa morta no bairro Guarani, em Brusque, na tarde desta sexta-feira, 12. O caso aconteceu por volta das 12h13.

Segundo o sistema gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima é um homem. A colisão aconteceu na rua General Osório, que registra intenso movimento de veículos e filas. A Polícia Científica e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também foram acionadas.

Matéria em atualização

