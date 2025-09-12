Acidente entre moto e caminhão mata uma pessoa no Guarani, em Brusque
Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira
Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira
Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou uma pessoa morta no bairro Guarani, em Brusque, na tarde desta sexta-feira, 12. O caso aconteceu por volta das 12h13.
Segundo o sistema gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima é um homem. A colisão aconteceu na rua General Osório, que registra intenso movimento de veículos e filas. A Polícia Científica e a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também foram acionadas.
Matéria em atualização
Leia também:
1. Saiba qual pena o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir após condenação
2. Jovens que vendiam crack em posto de combustíveis são presos no Azambuja, em Brusque
3. Brusque inicia sequência fora de casa enfrentando a Ponte Preta em Campinas
4. Pioneira, Apae de Brusque celebra 70 anos dedicação ao desenvolvimento de pessoas com deficiência
5. Temperô germânico, reabertura da Caixa d’Água e mais: confira cinco coisas para fazer no fim de semana em Brusque
Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque: