Acidente entre três carros em Brusque foi causado após jovem invadir pista contrária, diz PMRv

Três pessoas foram levadas ao hospital

A colisão envolvendo três veículos na rodovia Gentil Battisti Archer, ocorrida na noite de sexta-feira, 17, foi causada após um dos automóveis invadir a pista contrária. O carro era conduzido pela jovem de 19 anos. As informações são da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O acidente entre os três carros aconteceu no bairro Santa Luzia por volta das 20h40. Três pessoas tiveram ferimentos leves e uma saiu ilesa.

Conforme o relatório divulgado pelos policiais, de acordo os dados colhidos no local e pela dinâmica dos fatos, eles constatarem que o Chevrolet Onix transitava pela rodovia no sentido Nova Trento-Brusque, quando nas proximidades do km 135,700, invadiu a pista contrária, batendo de frente com a camioneta Chevrolet Tracker que transitava sentido Brusque a Nova Trento.

O jovem de 14 anos que foi levado ao hospital Azambuja era passageiro do Tracker e estava acompanhado da mulher de 35 anos. Os policiais não conseguiram conversar com os dois devido ao atendimento dos socorristas.

