Acidente entre três carros no Cedro Alto, em Brusque, deixou cinco vítimas; bombeiros divulgam detalhes

O Corpo de Bombeiros divulgou detalhes do acidente que envolveu três carros no bairro Cedro Alto, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 19. O acidente deixou cinco vítimas.

De acordo com informação de testemunhas que passavam pelo local, um Ford Focus foi fazer uma ultrapassagem em um trecho de curva e acabou batendo na traseira de outro Focus e colidindo com um CrossFox em seguida.

De acordo com as autoridades, o condutor do Ford Focus, de cor branca, era um homem de 39 anos. Ele foi encontrado consciente e com um corte na região do rosto. Após avaliação inicial dos socorristas, ele permaneceu no local sob os cuidados da Guarda de Trânsito de Brusque. O homem assinou recusou encaminhamento ao hospital.

A segunda vítima foi um homem de 60 anos, que estava no banco dianteiro do passageiro do CrossoFox. Ele estava consciente e orientado e sem lesões aparentes. O homem também recusou encaminhamento ao hospital.

No banco de trás do CrossFox estavam duas mulheres, uma de 47 anos e outra de 60. A vítima mais nova relatou dores na coluna e contusão na cabeça, além de sensibilidade na região abdominal. Ela foi imobilizada e levada para o Hospital Azambuja.

Já a outra vítima, de 60 anos, apresentava dores na região da clavícula e frontal do tórax. Ela também foi encaminhada para o Hospital Azambuja.

No outro Ford Focus, também de cor branca, estava uma mulher de 31 anos, ela conduzia o veículo. A vítima estava sem ferimentos aparentes e recusou encaminhamento ao hospital, permanecendo no local.

A via foi limpa e serragem foi colocada por conta dos fluídos dos veículos que vazaram na pista.

