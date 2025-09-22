Acidente entre três veículos deixa homem ferido no Centro de Brusque
Acidente ocorreu na rua Gustavo Schlosser
Acidente ocorreu na rua Gustavo Schlosser
Um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta deixou um homem de 40 anos ferido na tarde de domingo, 21, em Brusque. A ocorrência foi registrada na rua Gustavo Schlosser, no Centro, por volta das 15h30.
Segundo os bombeiros, a colisão envolveu um Fiat Palio prata, conduzido por um homem de 72 anos, e um Fiat Bravo azul, dirigido por um homem de 27 anos. Nenhum dos motoristas se feriu.
O terceiro veículo, uma motocicleta Honda Tornado XR250 vermelha, conduzida por um homem de 40 anos, que ficou ferido. Ele foi encontrado deitado na via, consciente e orientado, com sinais vitais estáveis. O motociclista apresentava fratura fechada no fêmur direito, escoriações na mão e relatava dores no abdômen.
Após avaliação, ele foi imobilizado, recebeu colar cervical e foi colocado em maca rígida para transporte ao Hospital Azambuja.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
