Acidente entre três veículos deixa motociclista gravemente ferida no Bateas, em Brusque

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixou uma mulher gravemente ferida na tarde deste sábado, 12, na rodovia Ivo Silveira, no Bateas, em Brusque. A ocorrência foi registrada por volta das 12h35. Estiveram envolvidos um automóvel VW Polo, um Fiat Argo Trekking e uma motocicleta Yamaha YBR 125E.

De acordo com a dinâmica apurada no local, o Fiat Argo, conduzido por um homem de 31 anos, trafegava no sentido Brusque–Gaspar quando tentou realizar uma conversão à esquerda.

No momento da manobra, foi atingido lateralmente pela motocicleta, conduzida por uma mulher de 32 anos, que seguia na mesma direção. Com o impacto, a moto foi arremessada contra o VW Polo, que estava parado na saída de um restaurante às margens da rodovia.

A condutora da motocicleta sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelos Bombeiros Militares, sendo encaminhada ao Hospital Azambuja. No momento do atendimento, ela não pôde prestar depoimento devido ao seu estado de saúde.

Foi constatado ainda que a motociclista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias e com o licenciamento do veículo atrasado.

A pista foi liberada após a retirada dos veículos e os procedimentos de praxe pelas autoridades competentes.