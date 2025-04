Acidente entre três veículos deixa motoristas gravemente feridos na Antônio Heil, em Itajaí

Um acidente entre três veículos deixou motoristas gravemente feridos na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na noite da terça-feira, 8. A colisão aconteceu por volta das 18h, no bairro Itaipava.

Os veículos envolvidos eram um caminhão, conduzido por um homem de 51 anos, um ônibus, conduzido por um homem, 54, e uma moto, pilotada também por um homem, 42.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão transitava no sentido Brusque a Itajaí quando o motociclista caiu da moto. Para não atropelá-lo, o motorista freou, o que causou a colisão traseira do ônibus. Todos os envolvidos foram levados ao Hospital Marieta com ferimentos graves.

Leia também:

1. Vice-prefeito de Brusque deixa o PL e confirma novo partido

2. Escola Padre João Stolte completa 70 anos de fundação em Botuverá

3. Projeto de lei institui venda de “naming rigths” de eventos e equipamentos públicos de Brusque

4. Corpo de Bombeiros de Brusque irá relançar licitação para construção de nova sede

5. “Não podemos aceitar o descaso que os pacientes enfrentam”, diz vereador sobre superlotação no Hospital Imigrantes

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: