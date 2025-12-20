Acidente envolvendo caminhão de Brusque deixa motorista gravemente ferido, em São João Batista

Um homem ficou gravemente ferido e uma criança foi levada ao hospital após um acidente envolvendo um carro, uma caminhonete e um caminhão na tarde desta sexta-feira, 19, na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), em São João Batista.

O acidente foi registrado na altura do bairro Indaiá, por volta de 17h35. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os veículos envolvidos são um caminhão Ford Cargo 815, de Brusque, onde estavam o motorista de 38 anos e uma criança, de 5, uma Nova Saveiro, de São João Batista, conduzida por um homem de 48 anos, e um Toyota Corolla, de São João Batista, que ficou destruído e era conduzido por um homem de 46 anos.

De acordo com a PMRv, o caminhão transitava no sentido São João Batista-Brusque, quando, nas proximidades do km 146,300, o Corolla, que transitava no sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão. Em seguida, colidiu com a caminhonete, que vinha na retaguarda do caminhão.

Os condutores do caminhão e da caminhonete não se feriram. O menino que estava no caminhão sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital de São João Batista.

Já o motorista do Corolla foi socorrido com lesões graves e encaminhado ao Hospital Azambuja.

O caminhão e a caminhonete foram liberados aos seus condutores e o automóvel foi removido ao pátio licitado por não haver ninguém responsável no local.

