Acidente frontal entre caminhões é registrado na rodovia Gentil Battisti Archer, em Brusque

Dois caminhões se envolveram em uma colisão frontal na rodovia Gentil Battisti Archer (SC-108), em Brusque, na manhã desta terça-feira, 30. O caso aconteceu próximo do bairro Claraíba, em Nova Trento, no quilômetro 133. Ninguém ficou ferido.

De acordo com relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os agentes foram acionados por volta das 7h. Ao chegarem no local, constataram que tratava-se de uma colisão frontal entre um caminhão Iveco Tector, com placas de Nova Trento, conduzido por um homem de 58 anos, e um caminhão Ford Cargo 2422, de Canelinha, conduzido por um homem de 29 anos.

Os dois motoristas não ficaram feridos. A ocorrência foi finalizada às 11h10. A dinâmica do acidente não foi informada, assim como a identidade dos envolvidos.

