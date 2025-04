Acidente frontal entre carro e moto deixa uma pessoa gravemente ferida em Brusque

Um acidente frontal entre um carro e uma moto deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado, 26, na rodovia SC-108, em Bateas, Brusque. A colisão ocorreu quando os veículos bateram de frente, resultando em um ferido em estado grave.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o automóvel saiu do acostamento e cruzou a rodovia, provocando o acidente. A motocicleta, que trafegava no sentido Gaspar a Brusque, foi atingida pelo automóvel, que cruzou a pista no momento em que o motorista saiu do acostamento.

O condutor da moto, um homem de 21 anos, sofreu lesões leves e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja. Já a passageira da motocicleta, uma mulher de 18 anos, ficou gravemente ferida, com fratura na perna. Ela também foi levada ao hospital.

A pista está liberada.