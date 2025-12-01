Acidente na BR-101, em Tijucas, deixa motociclista morto e passageira gravemente ferida
Vítima tinha 20 anos
Um acidente na noite de domingo, 30, na BR-101, em Tijucas, resultou na morte de um motociclista e deixou a passageira em estado grave.
A colisão aconteceu no km 163, sentido sul, e provocou destruição na pista, com a motocicleta completamente prensada contra a lateral de um automóvel.
O condutor da moto, identificado como Robson Dias da Silva, foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado ao Hospital São José.
Ele chegou em parada cardiorrespiratória e passou por manobras de reanimação prolongadas, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Tijucas.
A jovem que estava na garupa sofreu ferimentos graves. Ela foi encontrada caída na pista, recebeu atendimento emergencial e, devido à gravidade, foi transferida para o Hospital Regional de São José, onde permanece internada.
A motorista do carro envolvido no acidente estava consciente e recebeu atendimento no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência e realizará perícia para determinar a dinâmica e as circunstâncias que levaram à colisão.
