Acidente na BR-101, em Tijucas, deixa motociclista morto e passageira gravemente ferida

Um acidente na noite de domingo, 30, na BR-101, em Tijucas, resultou na morte de um motociclista e deixou a passageira em estado grave.

A colisão aconteceu no km 163, sentido sul, e provocou destruição na pista, com a motocicleta completamente prensada contra a lateral de um automóvel.

O condutor da moto, identificado como Robson Dias da Silva, foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado ao Hospital São José.

Ele chegou em parada cardiorrespiratória e passou por manobras de reanimação prolongadas, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Tijucas.

A jovem que estava na garupa sofreu ferimentos graves. Ela foi encontrada caída na pista, recebeu atendimento emergencial e, devido à gravidade, foi transferida para o Hospital Regional de São José, onde permanece internada.

A motorista do carro envolvido no acidente estava consciente e recebeu atendimento no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência e realizará perícia para determinar a dinâmica e as circunstâncias que levaram à colisão.

Leia também:

1. Polícia solicita auxílio da população para localizar foragido na região de Brusque

2. Três carros se envolvem em acidente em rodovia, entre Brusque e Nova Trento

3. Colisão entre carros deixa motorista preso em veículo na Beira Rio, em Brusque

4. Brusque abre dezembro: saiba quais dias da semana terão mais chuva

5. VÍDEO – Pelznickels de Guabiruba viralizam após aparecerem correndo pela praia de Balneário Camboriú

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

