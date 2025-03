Acidente na BR-470 mata esposa e deixa marido gravemente ferido

Um acidente na BR-470, em Navegantes, tirou a vida de uma mulher na manhã deste domingo, 9. O veículo em que ela estava junto com o marido capotou e caiu em uma vala na margem da rodovia. O homem teve ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no momento em que foi socorrido, o homem informou que a mulher estava dentro do veículo. Os bombeiros encontraram a vítima fora do carro, já sem vida.

O homem apresentava suspeita de traumatismo craniano e hemorragia interna. Ele foi conduzido ao hospital. Detalhes sobre a dinâmica do acidente não foram divulgados.

