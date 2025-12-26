Acidente na Serra de Curitiba gera 22 quilômetros de fila sentido ao Litoral catarinense; veja situação da BR-101

Um acidente na BR-376, conhecida como Serra de Curitiba, gera 22 quilômetros de fila sentido ao Litoral catarinense. As informações da Arteris, concessionária da rodovia, foram atualizadas às 10h15.

O congestionamento é registrado entre os kms 658 e 636. Não há detalhes do acidente.

Na BR-101, há fila de 2 quilômetros no sentido sul, em Joinville. O congestionamento começa no km 40. Segundo a Arteris, houve uma pane em veículo.

O trânsito no Contorno Viário da Grande Florianópolis, entre Biguaçu e Palhoça, é normal, assim como na BR-116.

Trânsito em tempo real

A Arteris divulga informações em tempo real sobre a situação do trânsito em rodovias federais pelo telefone 0800 725 1771. Basta teclar 2 após o início da ligação.

