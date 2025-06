Acidentes com motocicletas deixam mulheres feridas na manhã desta segunda-feira, em Brusque

Duas ocorrências de trânsito envolvendo motocicletas foram registradas na manhã desta segunda-feira, 30, em Brusque. Os casos ocorreram com poucos minutos de diferença e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

O primeiro acidente foi atendido às 6h50, na avenida Primeiro de Maio, no bairro de mesmo nome. De acordo com os bombeiros, houve uma colisão entre um carro e uma moto. A condutora da motocicleta relatou dores na região lombar e em membros inferiores. Ela recebeu atendimento no local.

Já por volta das 7h15, uma segunda ocorrência foi registrada na rua Maria Scarpa Formonte, no bairro Santa Terezinha. Nesse caso, a vítima sofreu uma queda de motocicleta. Conforme os bombeiros, a mulher apresentava suspeita de fratura em um dos membros, sendo socorrida na sequência.

As circunstâncias dos acidentes não foram informadas.

