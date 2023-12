Acordo de R$ 2,5 milhões é firmado e servidores de Brusque receberão compensação após anuênios reduzidos em 2018

Na última quinta-feira, 7, o Sindicato dos Servidores deu continuidade à assembleia iniciada na semana anterior, a qual foi interrompida para permitir que o Sinseb retornasse à mesa de negociações. O objetivo era buscar, pelo menos parcialmente, a compensação dos valores retroativos devidos aos servidores desde 2018. No final, um acordo de R$ 2,5 milhões foi firmado.

A discussão girou em torno de uma ação coletiva promovida pelo sindicato, que buscava a reintegração do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), retirado pelo governo municipal em 2018.

“Naquele ano a prefeitura reduziu o salário dos servidores. Na rubrica de anuênio, quase 10 anos após o nosso estatuto entrar em vigor, uma servidora interpretou a lei de forma equivocada prejudicando todos os servidores. O sindicato ajuizou uma ação, que corre na Justiça. Em toda data base desde o ocorrido o sindicato busca a correção deste erro cometido de forma arbitrária”, disse a presidente do Sindicato, Tânia Mara Viera Pompermayer.

A presidente ainda destacou a participação do prefeito André Vechi (PL) em encontrar um acordo com o sindicato. André havia chegado com uma proposta de R$ 1 milhão, que não foi aceita pelos servidores. Com isso, uma contraproposta de R$ 5 milhões foi feita e um acordo em R$ 2,5 milhões foi fechado.

“A assembleia decidiu que deveríamos buscar um retroativo das perdas que tivemos. Voltamos para mais uma rodada de negociações e foi firmada a proposta de R$ 2,5 milhões. O valor simboliza uma indenização pelas perdas nestes cinco anos”.

