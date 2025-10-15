“Acredito que teremos superávit”, diz prefeito de Brusque sobre 38ª Fenarreco

A 38ª Fenarreco chegou na metade. A “festa mais gostosa do Brasil” segue até 19 de outubro. O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), fez um balanço da primeira parte do evento. Ele acredita que a festa vai gerar lucro novamente.

Nesta quarta-feira, 15, o chefe do Executivo atendeu a veículos de imprensa durante o horário de almoço, no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, palco da festa. Ele destacou o que considera avanços da atração e pontos a melhorar para a próxima edição.

Vechi afirma que a entrada gratuita, viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e a gastronomia sob responsabilidade de estabelecimentos de Brusque têm agradado os moradores e turistas. O prefeito elege os dois benefícios como carro-chefe da 38ª Fenarreco.

“Estamos muito felizes com o público. Até terça-feira, dia 14, quando aconteceu o desfile, passaram mais de 70 mil pessoas pelo pavilhão. No ano passado, durante toda a festa, foram cerca de 100 mil pessoas. Então, já estamos com uma estimativa de que vamos superar o público anterior”, compartilha.

A arrecadação da Fenarreco de 2024 foi em torno de R$ 6 milhões. A expectativa é superá-la, e gerar lucro pelo quarto ano consecutivo. O superávit do ano passado foi de R$ 276 mil. Em 2023, o lucro foi de 129 mil, e de R$ 505 mil em 2022. Em 2019, a festa deu R$ 355 mil de prejuízo.

“A estimativa é superar em R$ 1 milhão a arrecadação do ano passado. Acreditamos que vai chegar em torno de R$ 7 milhões no total”, relata o prefeito, que não considera as despesas nestes números estimados. “Acredito que teremos superávit [no final da festa]”, crê.

Críticas ao estacionamento

Uma das críticas que a festa vem recebendo nesta edição está relacionada ao estacionamento. Moradores e turistas deixam seus carros no pátio de terra em frente ao pavilhão, com custo. Nos primeiros dias, como choveu, havia lama, o que deixou os fenafesteiros e seus carros sujos.

“A nossa previsão, para o ano que vem, é asfaltar o estacionamento. Foi uma crítica, principalmente das mulheres, que usam salto alto, e precisaram andar na lama. Isso não é agradável. Estamos planejando asfaltar no início do ano que vem”, projeta.

Vechi celebra, por outro lado, que o clima foi de sol e manteve estabilidade nos últimos dias. Ele entende que más condições climáticas influenciam diretamente na festa. Em 2023, enquanto prefeito interino, a Fenarreco chegou a ser suspensa e houve registro de cheia do rio Itajaí-Mirim em Brusque.

Desfile na Beira Rio

O local do desfile da 38ª Fenarreco também foi uma novidade. Habitualmente, a atração que abre a festa acontece na avenida Cônsul Carlos Renaux, o centro comercial. Desta vez, o desfile foi realizado na avenida Beira Rio, e terminou no pavilhão.

Por causa da chuva, o desfile aconteceu na terça-feira, e não no dia 9 de outubro, data de abertura da edição e da sangria do primeiro barril de chope. Na ocasião, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), participou da sangria.

Diversos grupos cruzaram a Beira Rio rumo ao pavilhão na terça, levando a alegria e a cultura germânica à avenida. Carros alegóricos, com bandeiras da Alemanha, e músicas típicas também estavam garantidas durante o evento.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

