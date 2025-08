Acusado de atropelar três pessoas em Brusque enquanto dirigia embriagado será julgado nove anos após o crime

O Tribunal do Júri da Comarca de Brusque marcou para o dia 22 de agosto o julgamento de um homem acusado de atropelar três pessoas em 2016, no bairro Steffen. O jornal O Município teve acesso a denúncia na tarde desta terça-feira, 5.

O réu responde por tentativa de homicídio triplamente qualificada, após dirigir embriagado, perder o controle do carro, atingir três vítimas, incluindo uma criança de um ano, e fugir do local sem prestar socorro. Desde o crime, ele estava foragido e por isso o julgamento “se arrastou”.

O caso aconteceu no fim da tarde de sábado, 9 de abril de 2016. Segundo a denúncia do Ministério Público, o acusado passou a tarde ingerindo bebidas alcoólicas em um bar da cidade, na companhia do irmão e do cunhado.

Embriagado, ele deixou o local por volta das 18h ao volante de um Ford Del Rey, mesmo alertado sobre seu estado.

Pouco depois, ao passar pela rua Guilherme Steffen, em frente a uma empresa da região, ele teria gritado “segura, piazada” antes de entrar em alta velocidade numa curva, perder o controle da direção, invadir a calçada e atropelar três pedestres: duas adolescentes de 14 anos e a criança de um ano.

Uma das vítimas sofreu ferimentos gravíssimos e teve uma das pernas amputadas. As outras duas pessoas atingidas sofreram lesões de menor gravidade, mas também precisaram de atendimento médico.

Conforme consta na denúncia, o motorista não parou após o atropelamento. Ele seguiu em alta velocidade até sua residência, trocou um pneu danificado e fugiu em seguida por uma área de matagal, antes da chegada da polícia.

Desde então, estava foragido, supostamente escondido no estado do Paraná. O julgamento ocorrerá quase uma década após o crime, devido à demora para localizar o réu.

O Ministério Público afirma que houve intenção de matar, uma vez que o réu assumiu o risco de causar o acidente ao dirigir sob forte efeito de álcool e em velocidade incompatível com a via.

