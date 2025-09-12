Acusado de tentar matar homem ao derrubá-lo de passarela em Brusque é condenado; veja a pena
Queda de seis metros foi flagrada por câmeras de segurança
Foi condenado a oito anos de prisão o homem acusado de empurrar uma vítima de uma altura de cerca de seis metros em Brusque, em dezembro de 2024. O crime ocorreu na região central da cidade e foi registrado por uma câmera de segurança.
No julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a tentativa de homicídio qualificada pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, mas afastou a qualificadora de motivo fútil. Com base nos antecedentes criminais e na reincidência, a Justiça fixou a pena em regime inicial fechado. O acusado já estava preso antes de ser julgado.
O jornal O Município obteve, com exclusividade, acesso aos detalhes da denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) no dia 12 daquele mês.
Conforme o documento, o acusado acelerou a bicicleta contra a vítima, que estava sentada ao lado de outra pessoa, provocando a queda.
O homem sofreu múltiplas lesões e precisou ser hospitalizado. De acordo com os autos, o atendimento médico rápido foi determinante para evitar a morte.
