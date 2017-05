AD Brusque encerra participação na Liga Ouro com derrota para Botafogo

A AD Brusque fechou a sua participação na fase de classificação da Liga Ouro com derrota. Jogando em casa, o time foi derrotado pelo por Botafogo 87 a 66, e está eliminado da competição. A partida foi realizada no sábado, 20, na Arena.

Na quinta-feira, 18, a equipe brusquense, também jogando em casa, já havia perdido para Blumenau. O time se despede da competição com apenas uma vitória em 18 jogos.

O pivô Abner foi o principal personagem da vitória do Botafogo. Além de ter sido o cestinha da partida com os 23 pontos, ele ainda pegou dez rebotes, roubou quatro bolas e deu três assistências.

Um dos méritos do Botafogo no jogo foi conseguir conter o desempenho do time de Brusque nos arremessos. Dos 63 chutes que deu na partida, só 23 entraram na cesta, o que representa um aproveitamento de 36,5%.

Durante os cinco primeiros minutos, a AD Brusque esteve no comando do placar. Uma bola de três de Willian fez a equipe abrir 13 a 9, mas aí o Botafogo engatou sete pontos consecutivos para virar o jogo e não saiu mais da liderança até o fim da partida.

Ainda no primeiro quarto, o Botafogo abriu dois dígitos de frente e terminou o período ganhando por 27 a 17. Brusque até chegou a ensaiar uma reação nos minutos seguintes, mas a resposta não demorava a aparecer sempre que isso acontecia.

E qualquer esperança de virada ficou definitivamente para trás logo no retorno do intervalo, quando os visitantes abriram o segundo tempo com uma vitória de 12 a 1 e levaram a vantagem para a casa das duas dezenas.

Eliminada, AD Brusque fica pelo caminho na Liga Ouro. Já o Botafogo avança aos playoffs.