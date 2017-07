AD Brusque entra em quadra em busca do título da Copa Santa Catarina nesta quarta

A equipe da AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe entra em quadra a partir desta -feira, 19, pelo quadrangular final da 10ª Copa Santa Catarina.

A competição será realizada até -feira, 21, no ginásio Ipiranga, em Blumenau. Além da AD Brusque, participam da competição os donos da casa, Apab Blumenau, além da AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium, de Joinville, e a Ablujhe/Unoesc/Specht, de Joaçaba.

A estreia do time de Brusque será às 19h desta diante do time de Joinville. Na sequência Blumenau e Joaçaba se enfrentam. O vencedor do primeiro jogo encara o perdedor do segundo, e o ganhador do segundo o derrotado do primeiro na . Os últimos duelos ocorrem na -feira com os vencedores dos confrontos de e os dois perdedores do mesmo dia.

Jogos desta -feira – 19

19h – AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium x AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe

20h30 – Apab Blumenau x Ablujhe/Unoesc/Specht

-feira – 20

19h – Perdedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 1

20h30 – Perdedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2

-feira – 21

19h – Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 1

20h30 – Vencedor do Jogo 2 x Vencedor do Jogo 1