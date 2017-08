AD Brusque fica em primeiro na terceira etapa no Catarinense Sub-12 de basquete

A equipe Sub-12 da AD Brusque / FME / Colégio São Luiz finalizou a terceira etapa da primeira fase do Campeonato Catarinense de Basquete com três vitórias na etapa disputada em Itajaí no último sábado, 26. Após os resultados, os brusquenses garantiram classificação antecipada, com o primeiro lugar da chave B, com uma rodada de antecedência. A última rodada da primeira fase será disputada no mês de setembro em Blumenau.

As partidas foram realizadas no sábado, 26. No primeiro duelo, os brusquenses superaram a Apab Blumenau com tranquilidade: 70 a 46. Na outra partida, o desafio foi contra os donos da casa, do Colégio Salesiano, com outra boa vitória: 59 a 38. O time fechou a fase com triunfo avassalador pra cima da Abavi/FME Balneário Camboriú por 96 a 17.