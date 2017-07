AD Brusque vence Blumenau na casa dos rivais e é campeã da Copa SC

Já dizia o provérbio: “não há mal que sempre dure e nem bem que não se acabe”. E foi com base nisso que a AD Brusque/FME/Aradefe/Unifebe espantou a má fase e venceu com sobras a Copa Santa Catarina de Basquete Adulto nesta -feira, 21.

Depois de uma má jornada na Liga Ouro de Basquete, a equipe venceu todos os jogos que fez na competição estadual, passou por cima dos arquirrivais Joinville e Blumenau, que vinham badalados após a boa campanha na divisão nacional, e levou pra casa o título da competição.

A taça veio com direito a vitória sobre os donos da casa em pleno ginásio Ipiranga, em Blumenau. Os brusquenses dominaram o confronto do início ao fim, chegaram a abrir 17 pontos de vantagem, viram o rival encostar e virar o duelo a dois minutos do fim.

Mas a equipe manteve a calma, voltou a ficar à frente do placar e fechou o confronto em 76 a 69. Ao fim, restou a festa dos brusquenses e decepção dos donos da casa, que voltaram a ver um dos principais rivais levantar um título em Blumenau. Foi assim também no ano passado, quando a AD Brusque levou o título do Campeonato Estadual dentro do ginásio do Galegão.

“Sabíamos que seria um jogo duro desde o início, clássico sempre é assim e quando jogam Brusque, Blumenau e Joinville não há favoritos. Mas nesta final fomos felizes, fizemos um grande jogo e graças a Deus conseguimos sair coma vitória”, disse ao fim da partida o pivô Finão.

Além do título, a AD Brusque ainda teve o atleta Gigante escolhido como melhor atleta da competição. Somente na final, o jogador chamou a responsabilidade para si e anotou 28 dos 76 pontos brusquenses.

No outro duelo da noite, a Ablujhe/Unoesc/Specht, de Joaçaba, venceu a AABJ/Sesporte/Ciser/Embraco/Selbetti/Millium, de Joinville, e ficou com a terceira colocação.

Copa SC – Classificação Final

1º Brusque

2º Blumenau

3º Joaçaba

4º Joinville