AD Brusque vence Lages com tranquilidade na abertura do Estadual de Basquete

A equipe da AD Brusque/FME/Unifebe/Aradefe estreou com uma boa vitória pra cima da Apabla/FME Lages no Campeonato Estadual de Basquete Adulto. Jogando no ginásio de esportes do Colégio São Luiz, em Brusque, no sábado, 5, o time da casa venceu a jovem equipe adversária por 106 a 32.

O time local dominou o jogo desde o início e não teve dificuldades para fazer o placar. Depois de fechar o primeiro período em 23 a 11, já no intervalo o placar apontava uma diferença de 39 pontos: 54 a 15. A diferença continuou a aumentar nos dois últimos quartos até que o time construísse o placar de três dígitos: 106 a 32.

Ao fim da partida, o técnico Alexandre Barros, o Bicudo, destacou a importância de a equipe iniciar com uma vitória. “No ano passado, no primeiro jogo, teoricamente fácil, a gente acabou se complicando contra Balneário Camboriú, fora de casa. Por isso alertei desde o início que necessitávamos de um jogo forte, indiferente de o outro time ser uma equipe juvenil ou não, de um projeto que está começando, necessitávamos manter o padrão e foi isso que a equipe fez”, destaca.

O treinador também valorizou a oportunidade de poder colocar durante a partida vários jogadores jovens que estão iniciando com o grupo profissional. “Eles entraram, alguns jogaram bem, outros ainda não tiveram a oportunidade porque haviam jogado pouco antes da partida pelo Sub-17. É importante novos jogadores principalmente aqui de Brusque que fazem parte elenco agora”, destaca.

O próximo desafio da AD Brusque será diante do Criciúma, em duelo válido pela rodada. O jogo será realizado no dia 18, no Sul do estado. “Jogando em Criciúma, será um jogo mais difícil, mas temos duas semanas para trabalhar, temos também a volta do Daniel e Gigante, que não atuaram neste (5). Com certeza a equipe vai estar bem preparada”, destaca Bicudo.