Adesão ao abrigo na Arena Brusque bate recorde no ano

A Secretaria de Assistência Social afirma que a adesão ao abrigo montado na Arena Brusque foi maior do que o esperado nesta semana, devido ao frio. Segundo a pasta, na terça-feira, 18, dormiram no local 17 andarilhos; na quarta-feira foram 19.

O número de moradores de rua que aceitaram dormir no abrigo foi recorde neste ano. Em junho, quando também houve uma intensa onda de frio na cidade, o dia mais “movimentado” na Arena Brusque teve 17 usuários.

A quantidade de moradores de rua no abrigo está ligada diretamente ao trabalho de abordagens feitas pelas equipes da Assistência Social. Segundo a secretária Mariana Martins, os funcionários da prefeitura oferecem, inclusive, o transporte de carro para os andarilhos.

O serviço de abordagens já faz parte da rotina da Assistência Social, mas nesta semana ele foi feito de forma mais intensa, de acordo com Mariana, e ao longo dia. Esse trabalho continuará até hoje, último dia do alerta da Defesa Civil do município para o frio.

Assim como em junho, e também no restante do ano, as equipes de abordagem enfrentam bastante resistência por parte dos andarilhos. Muitos não aceitam ajuda e preferem dormir na rua.

A secretária conta que nesta quarta-feira, 19, houve situação extrema. Os servidores da Assistência Social ficaram das 21h30 às 0h no loteamento Emma 2 tentando convencer andarilhos a irem para o abrigo, e voltaram sem sucesso.

Situações como esta se repetem no dia a dia. “Não podemos obrigar ninguém, tentamos convencer a saírem do frio”, afirma Mariana. De acordo com ela, a preocupação é que uma pessoa pode morrer do frio com temperaturas abaixo de 10°C.

Doações

A Secretaria de Assistência Social está recebendo doações de roupas de inverno, travesseiros, cobertores e toalhas. Segundo a secretária, a comunidade tem colaborado bastante e isso possibilitou que, além de ofertar o banho, a prefeitura também pudesse doar roupas limpas para os andarilhos.

Mariana diz que, embora o frio já tenha passado, a pasta continua a receber os donativos na Arena Brusque. O excedente será destinado a ações sociais na cidade e às pessoas que diariamente buscam o órgão.

Como ajudar?

O que doar: roupas de inverno, travesseiros, cobertores e toalhas de banho

Onde: Arena Brusque

Horário: das 18h às 22h