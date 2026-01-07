Adolescente atropelado em Guabiruba é transferido de hospital

Um dos adolescentes de 14 anos atropelados em Guabiruba na tarde da terça-feira, 6, foi transferido do Hospital Azambuja para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau. A informação foi confirmada por familiares ao jornal O Município.

Segundo a família, o jovem passou por uma cirurgia na cabeça, considerada bem-sucedida. Ele sofreu escoriações pelo corpo, mas não teve fraturas. “Ele sofreu um corte no pescoço, mas o caso mais grave é na cabeça”, informou um familiar.

O outro adolescente atingido pela Fiat Strada também permanece internado no Hospital Santo Antônio.

Traumatismo craniano grave

Ambos os adolescentes sofreram traumatismo craniano grave, conforme o Corpo de Bombeiros.

Um deles estava consciente, porém desorientado. Ele apresentava ferimentos graves na cabeça, além de lesões na perna direita e no tórax. O jovem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

O outro adolescente também tinha ferimentos graves na cabeça e lesões nas pernas. Ele recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Santo Antônio, em Blumenau, pelo helicóptero Arcanjo.

A Fiat Strada era conduzida por um idoso de 73 anos. Além dele, havia uma passageira de 75 anos, que apresentava sintomas de hipotensão. Nenhum dos dois ficou ferido.

