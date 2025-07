Adolescente atropelado por moto em Brusque recebe alta do hospital e terá dois meses de recuperação

O adolescente de 12 anos atropelado por uma moto na faixa de pedestres no bairro Centro II, em Brusque, recebeu alta do Hospital Azambuja e deverá cumprir dois meses de recuperação em casa. O estado de saúde dele foi atualizado ao jornal O Município pela irmã, Bárbara Vorgerau.

Segundo ela, o menino passou por uma cirurgia e precisou colocar dois fios — uma espécie de pino — na perna direita, onde sofreu fraturas. Ele recebeu atestado médico de 60 dias e deverá permanecer em repouso durante esse período.

Na sexta-feira, 25, o menino será reavaliado por um médico para verificar a recuperação após a cirurgia. Depois do repouso, ele deverá iniciar sessões de fisioterapia.

O acidente aconteceu na tarde de 17 de julho. No momento da colisão, a mãe do adolescente estava com ele.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. Imagens de câmeras de segurança mostram que o adolescente e a mãe pararam em frente à faixa de pedestres, no lado direito da via, e começaram a atravessar após os carros das duas primeiras faixas pararem.

Uma motocicleta, porém, que trafegava no sentido Centro, não percebeu os pedestres e acabou atingindo o adolescente. O motociclista também caiu com o impacto.

